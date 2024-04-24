عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطائرات والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 40 هدفا لحزب الله في لبنان

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما واسعًا على حوالي 40 هدفًا لـ حزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس، إنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها منشآت التخزين والأسلحة والبنية التحتية لـ حزب الله، وأهداف أخرى يستخدمها الحزب في المنطقة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الغارات الجوية تأتي في إطار جهود تدمير البنية التحتية لـ حزب الله في المنطقة الحدودية.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن حزب الله يستخدم منطقة عيتا الشعب على نطاق واسع لمهاجة القوات الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على العشرات من الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ حزب الله في المنطقة، والتي كانت موجهة نحو العمق الإسرائيلي.

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين للقيام بعمليات في غزة

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان منطقة عيتا الشعب الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

شهيدان و6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية على حدود لبنان

ترشيحاتنا

ضحية عامل الدليفرى.. الصور الأولى للحظة العثور على جثـ ـة طفلة مدينة نصر

إلغاء قرار الصحة بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضي في المستشفيات

قرار حاسم من محمد رمضان بخصوص جعفر العمدة 2

بالطائرات والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 40 هدفا لحزب الله في لبنان

الطبيب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة في قضية مـ.قتل طبيب التجمع

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ