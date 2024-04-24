بالطائرات والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 40 هدفا لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما واسعًا على حوالي 40 هدفًا لـ حزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس، إنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها منشآت التخزين والأسلحة والبنية التحتية لـ حزب الله، وأهداف أخرى يستخدمها الحزب في المنطقة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الغارات الجوية تأتي في إطار جهود تدمير البنية التحتية لـ حزب الله في المنطقة الحدودية.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن حزب الله يستخدم منطقة عيتا الشعب على نطاق واسع لمهاجة القوات الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على العشرات من الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ حزب الله في المنطقة، والتي كانت موجهة نحو العمق الإسرائيلي.