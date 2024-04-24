غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي لـ الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منزلا في اطراف بلدة علما الشعب لجهة بلدة الضهيرة في لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، باستشهاد شخصين وإصابة ستة بجروح في هجوم إسرائيلي على بلدة حانين بجنوب لبنان، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض.

فيما أفادت قناة المنار اللبنانية، باستشهاد طفلة في الهجوم فضلا عن عدد من الإصابات جرّاء العدوان الصهيوني.

على الجانب الآخر، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.