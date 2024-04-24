عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي لـ الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منزلا في اطراف بلدة علما الشعب لجهة بلدة الضهيرة في لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، باستشهاد شخصين وإصابة ستة بجروح في هجوم إسرائيلي على بلدة حانين بجنوب لبنان، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض.

فيما أفادت قناة المنار اللبنانية، باستشهاد طفلة في الهجوم فضلا عن عدد من الإصابات جرّاء العدوان الصهيوني.

على الجانب الآخر، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

شهيدان و6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

بلدة علما الشعب لبنان الاحتلال الاسرائيلي بلدة الضهيرة غارة إسرائيلية على لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

شهيدان و6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية على حدود لبنان

الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدتي بليدا وحنين في لبنان

حزب الله يعلن استشهاد أحد كوادره في جنوب لبنان

طلب عاجل من وزير خارجية لبنان للقائم بأعمال السفارة في باريس

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات يارون وتلال الجبور جنوب لبنان

ترشيحاتنا

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ