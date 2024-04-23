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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية على حدود لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف الحزب أنه تم استهداف أيضا تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية.‏

كما أكد الحزب أنه استهدف تجمعاً آخر ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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حزب الله لبنان موقع الرادار مزارع شبعا غزة الاحتلال الاسرائيلي حرش راميم تلة الكرنتينا

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