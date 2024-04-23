حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف الحزب أنه تم استهداف أيضا تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية.‏

كما أكد الحزب أنه استهدف تجمعاً آخر ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏