حزب الله يعلن استشهاد أحد كوادره في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استشهاد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كانت إسرائيل قامت في وقت سابق باستهداف مهندس بوحدات الدفاع الجوي لحزب الله بغارة على بلدة عدلون ببلدة أبو الأسود، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكرت المصادر أن المسؤول المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بلدة عدلون يدعى "أبو علي".

في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره جراء المواجهات المستمرة مع "إسرائيل"، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى 284 عنصرا منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب في بيان "محمد خليل عطية (ساجد) مواليد عام 1994 من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان".

وقال إنه "ارتقى على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود .