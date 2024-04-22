حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع الضهيرة |تفاصيل

قال حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، إنه تم استهداف تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00)، تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

وفي وقت سابق،‏ أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع العسكرية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، يوم الأحد.

وأضاف حزب الله في بيان له أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عدد 8 هجمات صاروخية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.