رسميا.. حزب الله في العراق يعلن استئناف قصف القوات الأمريكية بالبلاد

أعلنت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الإثنين، إنها قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد.

وقالت كتائب حزب الله في العراق، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن الفصائل المسلحة العرقية قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية من البلاد، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وأضافت الكتائب المسلحة العراقية، أن ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع، أمس الأحد، على قاعدة تضم قوات أمريكية في سوريا بعدة صواريخ انطلقت من شمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية، أنه تم إطلاق 5 صواريخ على الأقل من بلدة زمار في العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

وقال مصدران أمنيان عراقيان تحدثا لرويترز، إن الهجوم استهدف المنشأة العسكرية الأمريكية، وهو أول حادث من نوعه منذ أوائل فبراير الماضي.