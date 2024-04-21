عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

اردوغان يزور العراق
اردوغان يزور العراق

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، أن أكثر من 20 مذكرة تفاهم ستوقع غداً الاثنين، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، فيما قال إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه سيضمن العديد من النقاط والبنود.


ونقل وسائل الاعلام العراقية الرسمية تصريح للعوادي، بأن "الزيارة تاريخية إذ أنها الأولى للرئيس التركي إلى العراق منذ 13 عاماً، وآخر مرة زار فيها لبغداد كانت في 2011، وتنطلق أهمية الزيارة من الملفات التي ستبحثها والتي تم الإعداد لها مبكراً".


وأضاف العوادي، إنه "منذ العام الماضي، عملت فرق ولجان مشتركة على الإعداد للزيارة في ملفات الأمن والمياه والزراعة داخل العراق، والاقتصاد والتبادل التجاري، وعدة لجان أجرت زيارات متبادلة للعراق وتركيا للإعداد بشأنها بدقة خلال سنة كاملة، والزيارة ستأتي تتويجا لمجمل الترتيبات التي اتفقت عليها اللجان التحضيرية لهذه الزيارة".

وتابع أن "الزيارة ستكون نقطة انطلاق كبيرة جدا بالعلاقات العراقية التركية وبشكل غير معهود قبل تاريخها، وستكون بداية لتصفير المشاكل بين العراق وتركيا وستشهد توقيع اتفاقيتين بين رئيس الوزراء والرئيس التركي إضافة إلى اكثر من عشرين مذكرة تفاهم وبين مؤسسات عراقية وتركية بمختلف الميادين وستكون هناك ضمانات لتنفيذها، إذ ستقوم لجان بمتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بعد انتهاء الزيارة".

وبشأن أبرز المحاور التي ستتطرق لها الزيارة أوضح العوادي "ستكون هنالك مفاجأة كبيرة خلال الزيارة إذ أنها ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه وسيضمن العديد من النقاط ومن البنود، وغداً سيوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي تفاصيل الاتفاق التي ستحمل بشرى سارة ومفاجأة كبيرة للشعب العراقي".

وأوضح أن "الملف الثاني هو طريق التنمية، وهنالك احتمالية أن تجري النقاشات خلال الزيارة بين العراق وتركيا بحضور وزيري النقل من دولتي قطر والإمارات العربية تمهيداً لعقد اتفاق رباعي على المباشرة بوضع أسس طريق التنمية".

وتابع العوادي أن "الملف الثالث، سيكون الملف الاقتصادي والتبادل التجاري والرابع هو الملف الأمني المتعلق خاصة بحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر هاجساً كبيراً للجانب التركي وحصلت فيه ترتيبات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية واللجان الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا تعمل بصورة مستمرة وتم وضع استراتيجية وحلول".

ولفت إلى أن "هنالك اتفاقا بين العراق وتركيا على وضع نفس المقاربة الأمنية بين العراق وإيران في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، حيث سيكون هنالك اتفاق شامل بين العراق وتركيا لمواجهة التحديات الأمنية وبشكل يصب بمصلحة البلدين".

وبين أن "ملف المياه مع تركيا مهم جدا للعراق وملف الأمن بالنسبة لتركيا مهم جداً وهما من القضايا الحاسمة، إذ أن العراق يعاني من شحة مياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات العراقية التركية العراق وتركيا حكومة العراق حزب العمال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

موضوعات متعلقة

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2024.. وغرامة كبرى لهؤلاء بسبب الغش والتسريب

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قبل ما تاكله.. 3 علامات في البطيخ تدل على تحلله وتسبب التسمم

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

ملابس جريئة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ