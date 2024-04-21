إطلاق 5 صواريخ من العراق على قاعدة أمريكية في سوريا

تفاقم الوضع الأمني في شمال شرق سوريا بعد إطلاق خمسة صواريخ على الأقل من بلدة زمار في العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال مصدران أمنيان عراقيان تحدثا لرويترز إن الهجوم استهدف المنشأة العسكرية الأمريكية، وهو أول حادث من نوعه منذ أوائل فبراير.

وبحسب ما ورد تم إطلاق الصواريخ من بلدة زمار في العراق باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية. ولم تقدم المصادر تفاصيل عن سقوط ضحايا أو أضرار ناجمة عن الهجوم.

ويمثل هذا الحادث تصعيدا كبيرا في التوترات، إذ يمثل استئنافا للهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة بعد فترة من الهدوء النسبي.

وفي السابق، كانت الجماعات المدعومة من إيران في العراق أوقفت هجماتها ضد القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير.