حزب الله يعلن القيام بـ 8 هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع العسكرية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله، أنه هاجم قام بـ 4 هجمات مسلحة على القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية، وجاءت كالتالي:

الساعة 14:30 بعد قيام العدو ‏الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام ‏قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية باستهدافها بالأسلحة ‏المناسبة مما أدى إلى تدميرها مُجدداً.

الساعة 19:45 استهداف تموضع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.

الساعة 22:50 إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450 ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.

الساعة 23:05 استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.

وأضاف حزب الله، أنه قام أيضا بـ 4 هجمات عسكرية على القطاع الغربي من الحدود اللبنانية، وجاءت كالتالي: