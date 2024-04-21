حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إسقاط مسيّرة في جنوبي لبنان.

ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أصدرت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، بيانا جاء فيه إنه:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-‏‏2024 *طائرة مسيرة معادية ‏‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان".‏

وفي بيان تفصيلي آخر قال حزب الله إنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، واستكمالاً ‏لبيانها السابق تؤكّد المقاومة الإسلامية أن الطائرة المسيرة المعادية ‏التي أسقطها مجاهدوها في ‏أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450".

وقبل قليل، أصدرت "المقاومة الإسلامية" بيانا قالت فيه إنه ردا على ‏‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا. إستهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من مساء يوم الاحد 21-4-2024 مبنيين يستخدمهما ‏‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة".