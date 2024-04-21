حزب الله يعلن استهداف معدات تجسس إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن استهداف معدات مراقبة للجيش الإسرائيلي في موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. ووفقا لبيان أصدره حزب الله على قناته على تطبيق تيليجرام، فقد قامت الجماعة بمشاركة لقطات تظهر الهجوم على معدات المراقبة الإسرائيلية.

يظهر مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله يصور اللحظة التي استهدف فيها عناصر الحزب معدات عسكرية إسرائيلية في محيط الرمثا. ويقع الموقع في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

يسلط إعلان حزب الله مسؤوليته الضوء على مواجهاته المستمرة مع إسرائيل وجهوده لتحدي الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة. وقد اشتبكت الجماعة مرارا وتكرارا مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدة مقاومتها ضد العدوان الإسرائيلي.