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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهيدان و6 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد شخصين وإصابة ستة بجروح في هجوم إسرائيلي على بلدة حانين بجنوب لبنان، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض.

فيما أفادت قناة “المنار” اللبنانية، باستشهاد طفلة في الهجوم فضلا عن عدد من الإصابات جرّاء العدوان الصهيوني.

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف الحزب أنه تم استهداف أيضا تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية.‏

كما أكد الحزب أنه استهدف تجمعاً آخر ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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