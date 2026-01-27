نيسان مصر تواصل توسعها الاستراتيجي.. تفاصيل

في خطوة تؤكد ريادتها للسوق المصري وتوسيع تواجدها الجغرافي، أعلنت نيسان مصر عن افتتاح أحدث فروعها المتكاملة بمدينة العبور، والذي يضم أكبر صالة عرض من حيث المساحة الإجمالية داخليًا وخارجيًا بمساحة تصل إلى 6120 مترًا مربعًا، ومركز صيانة مجهز بأحدث التقنيات، بالإضافة لمركز متخصص في بيع قطع الغيار المعتمدة، لتقديم تجربة "الخدمة الشاملة" تحت سقف واحد.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز تواجد نيسان في السوق المصري ضمن استراتيجية الشركة التي تستهدف أن تكون الأقرب لعملائها في مختلف أنحاء الجمهورية، وضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملاء نيسان وتلبية الطلب المتنامي من خلال توفير حلول شاملة وموثوقة أينما كانوا.

وتعليقاً على هذا الافتتاح، صرح المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: “ إن افتتاح هذا الصرح الجديد في مدينة العبور يمثل إضافة قوية ضمن خطتنا التوسعية، حيث تواصل نيسان مصر تعزيز مكانتها الريادية في السوق المصري وصاحبة أكبر حصة سوقية في قطاع سيارات الركوب على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويرتكز نجاحنا المستمر وقدرتنا على تحقيق هذه الإنجازات على الشراكات القوية والناجحة مع شبكة موزعينا وشركائنا في النجاح، الذين يمثلون القوة الدافعة وراء الحفاظ على ريادتنا وتقديم أعلى مستويات التميز لعملائنا في جميع أنحاء الجمهورية.”

من جانبه، أعرب المهندس لؤي صالح، مدير عام تطوير شبكة موزعي نيسان مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: "نفخر بشراكتنا الممتدة لأكثر من 20 عاماً مع شركة ’الاتحاد الوطني‘، حيث يمثل افتتاح هذا الصرح اليوم رابع فروعنا ضمن مسيرة نجاحنا المشتركة. إننا في نيسان مصر نعتز بشبكة موزعينا ونقّدر دورهم المحوري باعتبارهم الواجهة الرئيسية لعلامتنا التجارية مع عملائنا في المعاملات اليومية، سواءً في خدمات المبيعات، أو خدمات ما بعد البيع، أو توفير قطع الغيار الأصلية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تعكس قيم نيسان العالمية.”