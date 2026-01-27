توروب: الدفاع الجيد يمنحنا الألقاب وتمنيت عدم تلقي أهداف بمباراة دجلة

ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق استحق الفوز عن جدارة على وادي دجلة وتسجيل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال توروب: تحدثت مع اللاعبين أن كرة القدم تلعب من أجل الفوز، حققنا انتصارين بثقة كبيرة، المكسب هو أهم شيء، كما تحدثت مع اللاعبين أن الدفاع الجيد يمنحنا الألقاب وتمنيت عدم دخول أي أهداف في مرمانا، ولكن من المهم الإشادة بمحمد الشناوي من خلال تصديه الرائع في الشوط الأول.

وأعرب المدير الفني عن سعادته بتسجيل مروان عثمان مهاجم الفريق، لافتًا إلى أن اللاعب يؤدي بشكل جيد من خلال الضغط القوي على المنافس والربط مع زملائه، وقدمت له التهنئة داخل غرفة الملابس.

وأشار إلى أن الأهلي يضم حراسًا كبارًا وأدوا بشكل جيد خلال مشاركاتهم.

واختتم ييس توروب تصريحاته بالتأكيد أنه تحدث مع الدوليين بعد انتهاء الأجندة الدولية عن طريقة اللعب التي سيتم اتباعها في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفريق جاهز لتحديات المرحلة المقبلة وتطوير اللاعبين.