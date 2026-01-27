نتنياهو يعلن المرحلة التالية من الحملة على غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قد أنجزت مهمة إعادة الأسرى وستعمل الآن على تفكيك حماس ونزع سلاح غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي من قطاع غزة.

أشار نتنياهو إلى بدء المرحلة التالية من الحملة في غزة وقال: "إن النصر الكامل يعتمد على ثلاثة أمور - عودة جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وتجريد القطاع من السلاح. بالأمس أنجزنا الأمر الأول".

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أوضح نتنياهو قائلاً: "لن نسمح لتركيا بدخول غزة. ولن نقيم دولة فلسطينية في غزة. وستبقى السيطرة الأمنية لإسرائيل على قطاع غزة بأكمله".