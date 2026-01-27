سفيان أمرابط يجري عملية جراحية ناجحة ويغيب 6 أسابيع عن ريال بيتيس

خضع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، لعملية جراحية ناجحة اليوم في هولندا، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكدت التقارير الطبية أن العملية تكللت بالنجاح، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يغيب سفيان أمرابط عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وفقًا لتقديرات الجهاز الطبي، على أن تتحدد عودته بشكل نهائي بناءً على مدى استجابته لمرحلة التأهيل.

ويُعد أمرابط من العناصر المؤثرة في صفوف ريال بيتيس، ويأمل الجهاز الفني في استعادته سريعًا قبل المراحل الحاسمة من الموسم