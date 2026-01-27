قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يعلن المرحلة التالية من الحملة على غزة
تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الممتاز | توروب: حققنا الفوز على دجلة عن جدارة

توروب
توروب
حسام الحارتي

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن الفريق استحق الفوز عن جدارة على وادي دجلة وتسجيل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال توروب: تحدثت مع اللاعبين أن كرة القدم تلعب من أجل الفوز، حققنا انتصارين بثقة كبيرة، المكسب هو أهم شيء، كما تحدثت مع اللاعبين أن الدفاع الجيد يمنحنا الألقاب وتمنيت عدم دخول أي أهداف في مرمانا، ولكن من المهم الإشادة بمحمد الشناوي من خلال تصديه الرائع في الشوط الأول. 

وأعرب المدير الفني عن سعادته بتسجيل مروان عثمان مهاجم الفريق، لافتًا إلى أن اللاعب يؤدي بشكل جيد من خلال الضغط القوي على المنافس والربط مع زملائه، وقدمت له التهنئة داخل غرفة الملابس. 

وأشار إلى أن الأهلي يضم حراسًا كبارًا وأدوا بشكل جيد خلال مشاركاتهم. 

واختتم ييس توروب تصريحاته بالتأكيد أنه تحدث مع الدوليين بعد انتهاء الأجندة الدولية عن طريقة اللعب التي سيتم اتباعها في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفريق جاهز لتحديات المرحلة المقبلة وتطوير أداء اللاعبين.

توروب الأهلي وادي دجلة أخبار الأهلي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب

بـ 250 عنوان .. وزارة السياحة تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشهد احتفالية هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها

حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026"

تقرير أممي: كل دولار ينفق على حماية الطبيعة يقابله 30 دولارا تنفق على تدميرها

بالصور

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد