أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار

لا يقتصر تنافس هاتف Red Magic 11 Air على الهواتف الجديدة فحسب، بل يتحدى هاتفًا رائدًا أثبت جدارته العام الماضي وهو هاتف iQOO 13، الذي أُطلق عام 2024، مكانته كهاتف متكامل الأداء، بينما يأتي Red Magic 11 Air بهدف أكثر طموحًا وهو التفوق في الألعاب والحفاظ على قوة الأداء.

يشترك كلا الهاتفين في نفس المعالج المتميز، إلا أن أولوياتهما مختلفة تمامًا. تستكشف هذه المقارنة ما إذا كان بإمكان هاتف جديد، مصمم خصيصًا للألعاب، أن يتفوق على هاتف رائد متطور أثبت جدارته على مر السنين.

للعثور على أشيائك المفقودة.. إليك أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إصدار جديد من جهاز تتبع AirTag الخاص بها ، والذي يجعل تتبع موقع الأغراض كالمفاتيح، الحقائب، المحافظ أكثر سهولة عبر تطبيق تحديد الموقع(Find My)

يتميز جهاز التتبع AirTag المحدث بشريحة النطاق العريض الفائق من الجيل الثاني من Apple، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أحدث تشكيلة iPhone 17 و Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11.

يتيح هذا التحديث ميزة البحث الدقيق للعمل من مسافة تصل إلى 50% أبعد من ذي قبل، باستخدام ردود الفعل اللمسية والبصرية والصوتية لإرشاد المستخدمين إلى أغراضهم المفقودة

يعيد تعريف قوة البطارية.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

إذا كنت تبحثين عن هاتف رائد يأتي بالعديد من المواصفات العصرية فيمكنك التفكير في هاتف Magic V5 ، وقد أطلقت شركة Honor الهاتف بقدرة شحن جبارة بسعة 7000 مللي أمبير. ويأتي هاتف Magic V6 بهيكل فائق النحافة ومصنوع من الألياف الزجاجية وتم تأكيد ذلك أيضاً من خلال شهادة 3C التي حصلت عليها الشركة مؤخراً في الصين.

أما عن مواصفات المعالج فيأتي الهاتف القابل للطي بأحدث معالج وهو Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. وكما هو متوقع، تستخدم أجهزة Honor القابلة للطي عادةً أحدث معالجات Qualcomm.