عاجل
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار 

لا يقتصر تنافس هاتف Red Magic 11 Air على الهواتف الجديدة فحسب، بل يتحدى هاتفًا رائدًا أثبت جدارته العام الماضي وهو  هاتف iQOO 13، الذي أُطلق عام 2024، مكانته كهاتف متكامل الأداء، بينما يأتي Red Magic 11 Air بهدف أكثر طموحًا وهو التفوق في الألعاب والحفاظ على قوة الأداء.

 يشترك كلا الهاتفين في نفس المعالج المتميز، إلا أن أولوياتهما مختلفة تمامًا. تستكشف هذه المقارنة ما إذا كان بإمكان هاتف جديد، مصمم خصيصًا للألعاب، أن يتفوق على هاتف رائد متطور أثبت جدارته على مر السنين. 

للعثور على أشيائك المفقودة.. إليك أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث 

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إصدار جديد من جهاز تتبع AirTag الخاص بها ، والذي  يجعل تتبع  موقع الأغراض كالمفاتيح، الحقائب، المحافظ أكثر سهولة عبر تطبيق تحديد الموقع(Find My)

يتميز جهاز التتبع AirTag المحدث بشريحة النطاق العريض الفائق من الجيل الثاني من Apple، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أحدث تشكيلة iPhone 17 و Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11. 

يتيح هذا التحديث ميزة البحث الدقيق للعمل من مسافة تصل إلى 50% أبعد من ذي قبل، باستخدام ردود الفعل اللمسية والبصرية والصوتية لإرشاد المستخدمين إلى أغراضهم المفقودة

يعيد تعريف قوة البطارية.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي 

إذا كنت تبحثين  عن هاتف رائد يأتي بالعديد من المواصفات العصرية فيمكنك التفكير في هاتف Magic V5 ، وقد أطلقت شركة Honor  الهاتف بقدرة شحن جبارة  بسعة 7000 مللي أمبير. ويأتي هاتف Magic V6 بهيكل  فائق النحافة ومصنوع من الألياف الزجاجية وتم تأكيد ذلك أيضاً من خلال شهادة 3C التي حصلت عليها الشركة مؤخراً في الصين.

أما عن مواصفات المعالج فيأتي الهاتف القابل للطي بأحدث معالج وهو  Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. وكما هو متوقع، تستخدم أجهزة Honor القابلة للطي عادةً أحدث معالجات Qualcomm.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

هاتف Magic V6

يعيد تعريف قوة البطارية.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

هواتف ذكية

أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

