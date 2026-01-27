قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار

هواتف ذكية
هواتف ذكية
لمياء الياسين

لا يقتصر تنافس هاتف Red Magic 11 Air على الهواتف الجديدة فحسب، بل يتحدى هاتفًا رائدًا أثبت جدارته العام الماضي وهو  هاتف iQOO 13، الذي أُطلق عام 2024، مكانته كهاتف متكامل الأداء، بينما يأتي Red Magic 11 Air بهدف أكثر طموحًا وهو التفوق في الألعاب والحفاظ على قوة الأداء.

 يشترك كلا الهاتفين في نفس المعالج المتميز، إلا أن أولوياتهما مختلفة تمامًا. تستكشف هذه المقارنة ما إذا كان بإمكان هاتف جديد، مصمم خصيصًا للألعاب، أن يتفوق على هاتف رائد متطور أثبت جدارته على مر السنين. 


 التصميم والعرض 
 

يُركز هاتف Red Magic 11 Air بشكل كبير على هويته المخصصة للألعاب، حيث يتميز بإضاءة RGB مرئية، ومروحة تبريد مدمجة، ومناطق حساسة للضغط، وتصميم صناعي يوحي بأنه مصمم خصيصًا لهذا الغرض وليس مجرد ديكور. هيكله المصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات ومواصفاته المصممة خصيصًا للاعبين تجعله يبدو كجهاز أداء في المقام الأول، وهاتفًا عصريًا في المقام الثاني.

 أما هاتف iQOO 13، فيسلك مسارًا معاكسًا، إذ يختار مظهرًا أنيقًا وفخمًا مع إضاءة RGB خفيفة ومقاومة فائقة للماء والغبار

. يتميز بتصميم أكثر دقة وتعددًا في الاستخدامات، مما يجعله مناسبًا تمامًا لبيئة العمل كما هو الحال في الاستخدام اليومي.

جودة العرض

يُقدّم كلا الهاتفين شاشات AMOLED سريعة بتردد 144 هرتز وسطوع ممتاز، لكن شاشة iQOO 13 بتقنية LTPO AMOLED تتفوق بدقة QHD+ أعلى وسطوع ذروة فائق. يبدو محتوى HDR أكثر تفصيلاً وروعةً على iQOO، بينما يُركّز Red Magic على سلاسة الأداء واستجابة اللمس، وهو ما سيُقدّره اللاعبون فوراً.
يبدو هاتف Red Magic 11 Air أكثر إثارة وتوجهاً نحو الهدف، بينما يأتي هاتف iQOO 13 بتصميم أكثر أناقة

Red Magic أم iQOO 13 


يعمل كلا الجهازين بمعالج Snapdragon 8 Elite بنفس مواصفات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مما يوفر أداءً فائقًا في الألعاب، وتعدد المهام، وأعباء العمل المطولة.

 يتميز Red Magic 11 Air بأداء أفضل في جلسات الألعاب الطويلة بفضل مروحة التبريد النشطة وتحسينات البرامج المصممة خصيصًا للألعاب، مما يسمح له بالحفاظ على أداء عالٍ لفترة أطول. أما iQOO 13، فهو ليس أقل كفاءة، ولكنه يركز على التوازن والكفاءة بدلًا من إدارة الحرارة المفرطة.

البطارية والشحن

تختلف الهواتف بشكل واضح في استراتيجية البطارية. يتميز هاتف Red Magic 11 Air ببطارية أكبر ويدعم الشحن السريع، مما يجعله مثاليًا لجلسات الألعاب الطويلة دون استنزاف البطارية. في المقابل، يتميز هاتف iQOO 13 بشحن فائق السرعة بقوة 120 واط، حيث يشحن بالكامل في حوالي 30 دقيقة، مما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي والسفر.
يلعب السعر دورًا محوريًا في تحديد جاذبية هذين الهاتفين. يُباع هاتف Red Magic 11 Air بسعر يقارب 500 دولار أمريكي، مما يجعله من بين أكثر أجهزة Snapdragon 8 Elite بأسعار معقولة في السوق. مقابل هذا السعر، يُقدم الهاتف أداءً استثنائيًا في الألعاب، ونظام تبريد متطور، وبطارية ضخمة، مما يجعله صفقة رابحة بكل المقاييس. أما التنازلات في تنوع الكاميرا ومتانتها فتبدو مقصودة وليست نتيجة لخفض التكاليف.

هاتف Red Magic 11 Air هاتف iQOO 13 شاشات AMOLED هاتف رائد صناعة الطائرات هاتف ألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

التيك توكر أسماء إسماعيل

16 فبراير.. الحكم على التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة

الأطفال فى معرض مركبات الشرطة

معرض مركبات وزارة الداخلية.. تكنولوجيا حديثة وبهجة على وجوه الأطفال| شاهد

أرشيفية

الحبس 6 أشهر لـ شاب بتهمة ابتزاز فتاتين بمقاطع خادشة للشرف بالجيزة

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد