أيهما أفضل Red Magic أم iQOO 13؟ مقارنة شاملة تساعدك على القرار

لا يقتصر تنافس هاتف Red Magic 11 Air على الهواتف الجديدة فحسب، بل يتحدى هاتفًا رائدًا أثبت جدارته العام الماضي وهو هاتف iQOO 13، الذي أُطلق عام 2024، مكانته كهاتف متكامل الأداء، بينما يأتي Red Magic 11 Air بهدف أكثر طموحًا وهو التفوق في الألعاب والحفاظ على قوة الأداء.

يشترك كلا الهاتفين في نفس المعالج المتميز، إلا أن أولوياتهما مختلفة تمامًا. تستكشف هذه المقارنة ما إذا كان بإمكان هاتف جديد، مصمم خصيصًا للألعاب، أن يتفوق على هاتف رائد متطور أثبت جدارته على مر السنين.



التصميم والعرض



يُركز هاتف Red Magic 11 Air بشكل كبير على هويته المخصصة للألعاب، حيث يتميز بإضاءة RGB مرئية، ومروحة تبريد مدمجة، ومناطق حساسة للضغط، وتصميم صناعي يوحي بأنه مصمم خصيصًا لهذا الغرض وليس مجرد ديكور. هيكله المصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات ومواصفاته المصممة خصيصًا للاعبين تجعله يبدو كجهاز أداء في المقام الأول، وهاتفًا عصريًا في المقام الثاني.

أما هاتف iQOO 13، فيسلك مسارًا معاكسًا، إذ يختار مظهرًا أنيقًا وفخمًا مع إضاءة RGB خفيفة ومقاومة فائقة للماء والغبار

. يتميز بتصميم أكثر دقة وتعددًا في الاستخدامات، مما يجعله مناسبًا تمامًا لبيئة العمل كما هو الحال في الاستخدام اليومي.

جودة العرض

يُقدّم كلا الهاتفين شاشات AMOLED سريعة بتردد 144 هرتز وسطوع ممتاز، لكن شاشة iQOO 13 بتقنية LTPO AMOLED تتفوق بدقة QHD+ أعلى وسطوع ذروة فائق. يبدو محتوى HDR أكثر تفصيلاً وروعةً على iQOO، بينما يُركّز Red Magic على سلاسة الأداء واستجابة اللمس، وهو ما سيُقدّره اللاعبون فوراً.

يبدو هاتف Red Magic 11 Air أكثر إثارة وتوجهاً نحو الهدف، بينما يأتي هاتف iQOO 13 بتصميم أكثر أناقة

Red Magic أم iQOO 13



يعمل كلا الجهازين بمعالج Snapdragon 8 Elite بنفس مواصفات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مما يوفر أداءً فائقًا في الألعاب، وتعدد المهام، وأعباء العمل المطولة.

يتميز Red Magic 11 Air بأداء أفضل في جلسات الألعاب الطويلة بفضل مروحة التبريد النشطة وتحسينات البرامج المصممة خصيصًا للألعاب، مما يسمح له بالحفاظ على أداء عالٍ لفترة أطول. أما iQOO 13، فهو ليس أقل كفاءة، ولكنه يركز على التوازن والكفاءة بدلًا من إدارة الحرارة المفرطة.

البطارية والشحن

تختلف الهواتف بشكل واضح في استراتيجية البطارية. يتميز هاتف Red Magic 11 Air ببطارية أكبر ويدعم الشحن السريع، مما يجعله مثاليًا لجلسات الألعاب الطويلة دون استنزاف البطارية. في المقابل، يتميز هاتف iQOO 13 بشحن فائق السرعة بقوة 120 واط، حيث يشحن بالكامل في حوالي 30 دقيقة، مما يجعله مريحًا للاستخدام اليومي والسفر.

يلعب السعر دورًا محوريًا في تحديد جاذبية هذين الهاتفين. يُباع هاتف Red Magic 11 Air بسعر يقارب 500 دولار أمريكي، مما يجعله من بين أكثر أجهزة Snapdragon 8 Elite بأسعار معقولة في السوق. مقابل هذا السعر، يُقدم الهاتف أداءً استثنائيًا في الألعاب، ونظام تبريد متطور، وبطارية ضخمة، مما يجعله صفقة رابحة بكل المقاييس. أما التنازلات في تنوع الكاميرا ومتانتها فتبدو مقصودة وليست نتيجة لخفض التكاليف.