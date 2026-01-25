عمرو أديب: ارتفاع في أسعار الهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما تم خلال الأيام الماضية، أنه حدث ارتفاع في أسعار الهواتف المحمولة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج لمراجعة؛ من أجل المصريين بالخارج.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أنا راجع من الرياض في المملكة العربية السعودية، وكنت راكب الطيارة، الناس في الطيارة كلها جت عندي، وكان فيه راجل بيبص ليا وعايز يضربني".