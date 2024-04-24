عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين للقيام بعمليات في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حشد لواءين احتياطيين لمواصلة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قد تم تجهيز الألوية التي عملت حتى الآن على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة لمهمتها في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: "في إطار الاستعداد للعمليات في قطاع غزة، قام لواء كرملي (2) من لواء همبيتس (146) ولواء يفتاح (679) من لواء باشان (210) بتعزيز كفاءتهما في سلسلة من التدريبات في شمال وجنوب غزة.

وأشار إلى أن قوات الجيش تدربوا على تقنيات القتال وتعلموا أهم الدروس والعبر من القتال والمناورات التي شهدها قطاع غزة حتى الآن.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن لواء كرملي (2) أجري مناورة في شمال غزة، تدرب خلالها مقاتلو فريق اللواء القتالي على سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي (MLA).