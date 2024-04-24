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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال: قصف 52 موقعا لإطلاق الصواريخ بأنحاء قطاع غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت خلال الليل موقعين لإطلاق الصواريخ في جنوب غزة و50 موقعا آخر بأنحاء القطاع.

 وفي وقت سابق رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،  بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أصدرته كاثرين كولونا ( الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا)، والذي يعترف بالوكالة باعتبارها شريان حياة إنساني لا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "أنا أنضم مع كاثرين كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الأونروا، حتى تتمكن من القيام بمهمتها بالتمويل الكافي".

جيش الاحتلال وكالة الأونروا جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة جنوب غزة

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