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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب أممية بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية بمستشفيات غزة.. جثـ.ــث مقيدة الأيدي

صدى البلد

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق مستقل وفعال وشفاف” في اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة حاصرتهما القوات الإسرائيلية وداهمتها هذا العام.

وفقاً لـ «سي أن أن»، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان إنه "شعر بالرعب" من المشاهد التي وردت من مجمعي ناصر والشفاء الطبيين في الجيب المحاصر.

قال “تورك”: "نظراً لمناخ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن يشمل ذلك مُحققين دوليين".. "يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي.. وأضاف أن القتل العمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال يعد جريمة حرب، في إشارة إلى غير المقاتلين.

اكتشف عمال الدفاع المدني في غزة هذا الأسبوع مقبرة جماعية تضم 324 جثـ.ـة في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.. وقال العقيد يامن أبو سليمان، مدير الدفاع المدني في خان يونس، أن بعض الجثث عثر عليها مقيدة الأيدي والأقدام، وكانت هناك آثار إعدامات ميدانية. ولا نعلم هل تم دفنهم أحياء أم تم إعدامهم. معظم الجثث متحللة.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في خان يونس ورئيس مهمة البحث، رائد صقر، لشبكة CNN إنهم يبحثون عن جثث 400 شخص آخرين مفقودين بعد مغادرة الجيش الإسرائيلي في 7 أبريل.

وقال مراسل لشبكة سي إن إن زار مكان الحادث يوم الأحد إن الناس دفنوا جثث أفراد عائلاتهم الذين قتلوا في المستشفى كإجراء مؤقت في يناير. وعندما عادوا هذا الشهر بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، اكتشفوا أن الجثث قد تم استخراجها ووضعها في مقبرة جماعية واحدة على الأقل، حسبما قال المراسل.. ومن غير المعروف حاليًا عدد الجثث التي دُفنت هناك في البداية.

ردًا على استفسار شبكة CNN حول المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي، قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن “الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثثا فلسطينية لا أساس له من الصحة”. وقال الجيش الإسرائيلي: “خلال عملية الجيش في منطقة مستشفى ناصر، في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين، تم فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر”، مضيفًا أنه تم إجراء الفحص حصراً في الأماكن التي أشارت فيها المعلومات الاستخباراتية إلى احتمال وجود رهائن».

وبمجرد التأكد من أن الجثث لا تعود للرهائن الإسرائيليين، تم “إعادتهم إلى مكانهم”، بحسب البيان.

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنه تم انتشال ما لا يقل عن 381 جثة من محيط المجمع منذ انسحاب القوات الإسرائيلية في 1 أبريل، مضيفًا أن العدد الإجمالي لا يشمل الأشخاص المدفونين داخل أراضي المستشفى.

الولايات المتحدة تقول إن التقارير "مثيرة للقلق بشكل لا يصدق"، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اكتشاف مقابر جماعية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن التقارير "مثيرة للقلق بشكل لا يصدق". “ونحن نستفسر عن هذا الأمر مع حكومة إسرائيل”.

وأضاف: “لن أتحدث عن التفاصيل، ولكن لا ينبغي أن يكون مفاجئًا بالنسبة لك أننا نتواصل مع حكومة إسرائيل على جميع المستويات في كثير من الأحيان عدة مرات، عدة مرات في اليوم، في جميع الأوقات”.

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