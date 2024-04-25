تامر أمين عن مقاطعة البورسعيدية للأسماك بسبب ارتفاع الأسعار: «بلد الرجالة» |فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على حملة المقاطعة التي نفذها أهالي بورسعيد تجاه السلع خاصة الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار، قائلاً: "بورسعيد بلد الرجالة".

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "هناك مغالاة من بعض التجار ويقومون برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه".

وتابع تامر أمين: "السمك يعتبر وجبة أساسية على المائدة في بورسعيد ولكن الأهالي قرّروا مقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

واكمل تامر أمين :" البورسعيدية نفذوا حملة لمقاطعة شراء الأسماك كي تنخفض الأسعار واضطر تجار السمك لخفض أسعار السمك بنسب تصل لـ 40 و 50 %".