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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين في عيد ميلاد النادي الأهلي: يوم تاريخي بأجندة الوطن

تامر أمين
تامر أمين

احتفل الإعلامي تامر أمين، بمرور 117 عاما على تأسيس النادي الأهلي، قائلا:" نشهد يوما تاريخيا في أجندة الوطن ".

 

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وقال تامر أإمين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار "، :"  في مثل هذا اليوم ولد أحد أهم المؤسسات الرياضية في مصر وهو النادي الأهلي".

 

وتابع تامر أمين :" النادي الأهلي كبير وله تاريخ كبير من المبادئ والقيم والبطولات والأهلي له تاريخ طويل في العمل الوطني والمجتمعي والرياضي والاقتصادي ".

 

 وأكمل تامر أمين :"  أي شخص منصف لازم يشيد بمنظومة النادي الأهلي على مر السنوات الماضية ".

 

 وأضاف تامر أمين :" سبب رئيسي من نجاحات النادي الأهلي المتتالية هو النظام الذي يسير على الجميع داخل المنظومة ".

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