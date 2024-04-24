تامر أمين في عيد ميلاد النادي الأهلي: يوم تاريخي بأجندة الوطن

احتفل الإعلامي تامر أمين، بمرور 117 عاما على تأسيس النادي الأهلي، قائلا:" نشهد يوما تاريخيا في أجندة الوطن ".

وقال تامر أإمين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار "، :" في مثل هذا اليوم ولد أحد أهم المؤسسات الرياضية في مصر وهو النادي الأهلي".

وتابع تامر أمين :" النادي الأهلي كبير وله تاريخ كبير من المبادئ والقيم والبطولات والأهلي له تاريخ طويل في العمل الوطني والمجتمعي والرياضي والاقتصادي ".

وأكمل تامر أمين :" أي شخص منصف لازم يشيد بمنظومة النادي الأهلي على مر السنوات الماضية ".

وأضاف تامر أمين :" سبب رئيسي من نجاحات النادي الأهلي المتتالية هو النظام الذي يسير على الجميع داخل المنظومة ".