«عيب أوي كده».. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب ما يحدث في الجنازات|فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على الأزمة الأخيرة حول فكرة الجنازات وسرادق العزاء للشخصيات العامة، والضجة التي حدثت بسبب الصحفيين والمراسلين، قائلاً: "عائلة صلاح السعدني رفضت حضور أي من الصحفيين والمراسلين".

وانفعل تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، قائلاً: "الصحفيون والمراسلون ده شغلهم وطبيعي.. وأعلم كمان أن الموت له احترام وهيبة ولا يصح التدخل واحترام أهل المتوفى".

وقال تامر أمين إنه يجب تحديد أماكن للصحفيين والمراسلين في الجنازات والعزاءات للذين يريدون التصوير بعيدًا عن أي مضايقات أهالي المتوفين، موضحًا أنه سيكون هناك اجتماع مع نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط ونظام لاحترام حريات الآخرين.