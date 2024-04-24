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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

117 سنة| الخطيب يهنئ عائلة الأهلي بعيد ميلاد النادي

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة عائلة الأهلي بعيد ميلاد النادي الـ 117 منذ تأسيسه عام 1907.

وقال الخطيب في تهنئته: "كل سنة والنادي الأهلي .. أعظم نادٍ في الكون .. كل سنة والنادي الأهلي، الرائد، والمُعَلِم .. ودايمًا رقم واحد، وهيفضل بإذن الله رقم واحد .. 117 عامًا مرت على إنشاء نادينا، صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى.. وهنا أتوجه بالتحية إلى رمز الأهلي خالد الذكر.. "عمر بك لطفي" صاحب فكرة تأسيس النادي.. وكل التحية لمجالس إدارات الأهلي السابقة التي ساهمت جميعها في رفعة شأن النادي وتطويره، ووضعه في المكانة التي تليق بقيمته وتاريخه. التهنئة واجبة ومستحقة لعائلة الأهلي.. الأعضاء .. والجماهير.. الداعم والسند، «جمهوره ده حماه» .. أيضًا أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي، زملائي في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدربين واللاعبين والموظفين والعاملين، الذين تقع عليهم المسئولية في الوقت الحالي.. ولابد أن يستمروا في العمل بكل تفانٍ وإخلاص، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائمًا.كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمه ومبادئه .. كل سنة ومصر بلدنا في خير وأمن وسلام".

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