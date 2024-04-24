وزير الرياضة يهنئ الأهلي بلقب أفريقيا للطائرة والتأهل لمونديال الأندية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ، وأعضاء وجماهير ومجلس إدارة النادي، بعد فوز فريق الأهلي رجال الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا للمرة 16 في تاريخ الفريق، بعد التغلب على مولودية بوسالم التونسي في النهائي.



وأوضح وزير الشباب والرياضة - في تصريح صحفي اليوم - أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية؛ تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.



وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالهند في ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الرابعة بمونديال الأندية.