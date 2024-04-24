شيخ قبيلة الترابين : الدولة المصرية تستهدف زراعة 350 ألف فدان بوسط سيناء

قال الشيخ عبدالله جهامة شيخ قبيلة الترابين ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن عيد تحرير سيناء جاء بعد إنتصار عظيم ، مؤكداً أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر أصبح لدى أهل سيناء قناعة، بأن هناك إرادة سياسية بتنمية سيناء بشكل حقيقي.

تطوير سيناء بشكل كبير



وأضاف "جهامة" خلال لقائه عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية نجحت في تطوير سيناء بشكل كبير، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات منها:أنفاق قناة السويس، التي أنهت عزلة سيناء، بالإضافة إلى شبكة الطرق، و جامعة العريش ، وتوسيع ميناء العريش.



ولفت شيخ قبيلة الترابين ورئيس جمعية مجاهدي سيناء إلى، أن الدولة المصرية تستهدف إستصلاح وزراعة 350 ألف فدان في وسط سيناء، مشيراً إلى أن هذا الإستصلاح سوف يؤدي إلى نقلة كبيرة .