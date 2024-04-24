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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالله جهامة: أبناء سيناء قدموا 750 شهيدا في المواجهات مع الإرهاب

الشيخ عبدالله جهامه
الشيخ عبدالله جهامه

تحدث الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء عن تضحيات أبناء سيناء جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والشرطة لمواجهة قوى الشر فى سيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامه خلال مداخله هاتفيه مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون” تقديم الاعلامي خالد ابو بكر أن أبناء سيناء لم يتأخروا أبدًا عن مواجهة الإرهاب وقوى الشر.

الحياه عادت


وتابع رئيس جمعية مجاهدى سيناءقائلا:" أبناء سيناء ضحوا ب 750 شهيد خلال المواجهات مع الارهاب عقب أحداث 2011 جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة".

وأضاف الشيخ عبد الله جهامة قائلا عقب احداث 2011:" جميع اهالي شمال سيناء كانوا يلتزمون بيوتهم من المغرب بسبب الارهاب وبفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وابناء سيناء عادت الاحتفالات والحياة عادت للشوارع مره اخرى.

أبطال القوات المسلحة أبناء سيناء أهالى شمال سيناء أحداث 2011 الإعلامي خالد ابو بكر الشيخ عبد الله جهامة القوات المسلحة والشرطة

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