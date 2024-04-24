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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

صدى البلد

تفقدت الدكتورة مايا مرسي ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم الأربعاء، مكتبة  الاسكندرية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر"الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته المكتبة. 
     

استمعت الدكتورة مايا مرسي خلال الجولة إلى شرح عن المكتبة ،  وأهم  مقتنياتها من  كتب ، ودوريات ، وخرائط ، ومخطوطات ، ووسائط  متعددة ، ومصادر  الكترونية ، إلى  جانب  الخدمات التي تقدمها  المكتبة لروادها ، بما فيهم الطلاب، والباحثين، والجمهور العام ، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

متاحف المكتبة 

كما قامت الدكتورة مايا  مرسي بزيارة إلى متاحف المكتبة التى تضم أهم مقتنيات المكتبة من تحف وآثار  ومخطوطات وتماثيل تعكس قصصًا من عصور وحضارات مختلفة مرت على مصر. 


واشادت الدكتورة مايا مرسي بثراء المكتبة وتنوعها وأصالتها، موجهة التحية للقائمين على هذا الصرح الفكري العالمي الذي يجذب اهتمام الجمهور من مصر ومن مختلف دول العالم.

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