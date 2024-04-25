أيمن الرقب: اجتياح جيش الاحتلال رفح الفلسطينية بعد نهاية عيد الفصح|فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ عملية إجتياح رفح بعد نهاية عيد الفصح.



وأضاف "أيمن الرقب" خلال مداخلة هاتفية " مع برنامج "مساء DMC"المذاع عبر فضائية "DMC"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة من جديد.



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى، أن جيش الأحتلال الإسرائيلي ينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إجتياح رفح، مؤكداً أن الأحتلال الإسرائيلي يزعم بأن اجتياح رفح سيقضي على المقاومة الفلسطينية.