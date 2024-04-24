الأوقاف: قافلة من العلماء والمبتهلين تشارك شمال سيناء الاحتفالات بعيدها القومي

تنطلق قافلة من العلماء والمبتهلين برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى محافظة شمال سيناء؛ لتشارك أهلها احتفالهم بعيدها القومي، يومي الخميس والجمعة 25 و26 أبريل 2024.

وتضم القافلة كلا من: الشيخ السيد محمد عبد المجيد، الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام، الشيخ أحمد دسوقي مكي، الدكتور محمد طه رمضان والمبتهلون حسين حسن عبد العال معتوق، عثمان عبد العظيم أحمد مرسي والمبتهل مصطفى محمد معوض سعيد

وتعقد ندوة كبرى مساء غد الخميس 2مايو عقب صلاة المغرب بعنوان: سيناء في القرآن الكريم ، وعقب صلاة العشاء تُعقد مقرأة سورة الكهف ، ثم أمسية ابتهالية ، بمسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد بالعريش.

كما يؤدي رئيس القطاع الديني وأعضاء القافلة الدعوية خطبة الجمعة بعنوان: تطبيقات حسن الخلق .