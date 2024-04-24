فريد زهران : عدم إيداع مؤلفات الناشر بدار الكتب خسارة فادحة له

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك العديد من الأفكار لزيادة موارد الاتحاد.

وأضاف "زهران" خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ناقشنا مع رئيس دار الكتب قضية أرقام الإيداع، وهذه مشكلة كبيرة وقديمة وتراكمت".



وتابع: "هناك عدد لا يُستهان به من الناشرين لم يكن يودع الكتب التي كان من المفترض إيداعها؛ لأن القانون يُلزم الناشر عندما يحصل على رقم إيداع ويصدر الكتاب أنه يودع عددًا معينًا من النسخ لدى دار الكتب، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة للبلد والذاكرة والناشر نفسه".

وأكد أن إيداع الكتاب في دار الكتب معناه أنه صدر ودخل التاريخ، متابعًا: "لو مارحش دار الكتب كأنه مطلعش حاجة"، مشيرًا إلى أن عدم إيداع الكتاب بالنسبة للناشر خسارة فادحة له قبل ما تكون للبلد.

وتابع: "بعض الناشرين لم يقوموا بواجبهم ومن ناحية أخرى دار الكتب لم تكن تتابع بما يكفي، وفي ظل الإدارة الجديدة لدار الكتب قالوا أين الكتب وفوجئوا أن هناك ناشرين لم يودعوا الكتب منذ 20 عامًا".

واستكمل: "الناشر اللي بقاله 20 سنة قال الكتاب مش عندي مش لاقيه فدخلنا في مشاكل من هذا النوع، كما أن من ضمن المشكلات أن عدد الموظفين في دار الكتب ليس كبيرًا، كما أن عدد الناشرين والإصدارات زاد فأصحبنا أمام مشكلة بها عوامل مختلفة وحلها الجذري من وجهة نظري هو الرقمنة".

وأردف: "نطالب بالحكومة الإلكترونية ونعمل في هذا الإطار، ومن الممكن الحصول على رقم إيداع من خلال الرقمنة، الناشر يكون في مكتبه يفتح الموقع من خلال رقم سري محدد".