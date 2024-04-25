الهلال الأحمر المصري: ما حدث في مطار العريش العسكري يسجل بالتاريخ

قال لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن ما حدث في مطار العريش العسكري، يعد صناعة للتاريخ، متابعا: لم يحدث من قبل في أي مطار استقبال هذا الكم من الطائرات وبتلك السرعة من الاستجابة.



وأضاف لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، أن مصر نجحت في تخفيض نفقات الخاصة بالنقل الجوي، متابعا: بيتم تدريب متطوع الهلال الأحمر من خلال إدارة متخصصة وتأسيسه للنزول إلى العمل الميداني.

وأكمل: متطوعو شمال سيناء يعملون منذ 2088 في توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية على الشعب الفلسطيني منذ العملية الشاملة، منوها بان هناك فريق طبي لتقديم أفضل خدمات الدعم النفسي، بالإضافة غلى فريق طبي متكامل.



وأوضح أنه تم رفض صندوق من مجموعة الألعاب التعليمية التركية من الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن الصندوق الخاص بها خشب.

