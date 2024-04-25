عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ يطالب بالمساهمة في إمداد مركز طب الأسرة بدمياط بالمستلزمات

جوله بمركز طب الاسره
جوله بمركز طب الاسره

تفقد النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن  مركز طب الأسرة بحي ثان بمدينة دمياط .

 

 وكان في استقباله الدكتور "ماجد السعيد المنير " مدير المركز وذلك لتفقد عدد من المنشآت الصحية  والوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة والاستماع للمواطنين للوقوف على مدى الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية.

 كما أستمع للطاقم الطبى خلال تفقد المركز للوقوف على جاهزية الأقسام التي تشمل:
(الاطفال-الجلدية-تنظيم الأسرة-النساء-الامومة والطفولة-دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية-مكتب صحة وطوارئ - الأسنان (خلع_حشو عصب- تركيب-تنظيف)
كما تم عرض مشروع ميكنة المركز في إطار التحول الرقمي

 

كما وجه النائب "محمد ابو حجازي" الدعوة  لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال للمساهمة في إمداد المركز بالمستلزمات الطبية التي بها عجز من شاش طبي  وقطن طبي  ومستلزمات  اخري لطب الاسنان.

 

 الجدير بالذكر ان مركز طب الاسرة بحي ثان يخدم مايقرب من ٤٠٣٢٧ مواطن وقيمة  الكشف جنيه واحد  فقط لا غير ويشمل ثمن تذكرة الكشف خلع الضرس وحشو العصب والتنظيف باستخدام احدث المعدات وجميع الخدمات الطبية المماثلة.

الحبس عامين للمعتدي على طبيبة دمياط.. تفاصيل ما حدث بمستشفى الزرقا المركزي

 

دمياط الامومة والطفولة التنظيف باستخدام التحول الرقمي أطفال الحبس عامين الجمعيات الخيرية الخدمات الطبية الرضاعة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: خطة لتشغيل كوبري دمياط "جسر الحضارة" تتناسب مع مكانته التاريخية

ترشيحاتنا

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل أطفال‎ نزحوا بسبب الحرب

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

شعبة القصابين: 70% من الشعب لا يشترى اللحوم لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى تستعرض أناقتها بفستان أنيق| شاهد

مفاجأة.. لماذا تحاول إيطاليا استنساخ مومياء رمسيس الثاني؟ |خاص

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ