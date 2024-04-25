عضو بالشيوخ يطالب بالمساهمة في إمداد مركز طب الأسرة بدمياط بالمستلزمات

تفقد النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن مركز طب الأسرة بحي ثان بمدينة دمياط .

وكان في استقباله الدكتور "ماجد السعيد المنير " مدير المركز وذلك لتفقد عدد من المنشآت الصحية والوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة والاستماع للمواطنين للوقوف على مدى الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية.

كما أستمع للطاقم الطبى خلال تفقد المركز للوقوف على جاهزية الأقسام التي تشمل:

(الاطفال-الجلدية-تنظيم الأسرة-النساء-الامومة والطفولة-دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية-مكتب صحة وطوارئ - الأسنان (خلع_حشو عصب- تركيب-تنظيف)

كما تم عرض مشروع ميكنة المركز في إطار التحول الرقمي

كما وجه النائب "محمد ابو حجازي" الدعوة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال للمساهمة في إمداد المركز بالمستلزمات الطبية التي بها عجز من شاش طبي وقطن طبي ومستلزمات اخري لطب الاسنان.

الجدير بالذكر ان مركز طب الاسرة بحي ثان يخدم مايقرب من ٤٠٣٢٧ مواطن وقيمة الكشف جنيه واحد فقط لا غير ويشمل ثمن تذكرة الكشف خلع الضرس وحشو العصب والتنظيف باستخدام احدث المعدات وجميع الخدمات الطبية المماثلة.