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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القيمة السوقية لـMeta تهبط 200 مليار دولار بعد تصريحات زوكربيرغ

صدى البلد

هبطت القيمة السوقية لشركة Meta بنحو 200 مليار دولار بعدما تراجعت أسهم الشركة بنسبة 19% في التعاملات الممتدة.

وجاء انخفاض أسهم الشركة التي يديرها مارك زوكربيرغ على الرغم من إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات تتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام 2024.

لكن في الوقت نفسه أقلق زوكربيرغ مستثمري الشركة خلال مكالمة الأرباح بتركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

وأمضى زوركربيرغ تقريباً معظم ملاحظاته الافتتاحية في التركيز على الطرق العديدة التي تخسر بها Meta الأموال. 

وتعتمد شركة Meta على الإعلانات الرقمية في 98% من الإيرادات، لكن بنفس القدر الذي تحدث فيه زوكربيرغ عن الإعلانات فإنه كان يتطلع إلى المستقبل.

وفي مناقشاته بشأن بناء "ذكاء اصطناعي رائد"، قال: “هناك طرق عديدة لبناء أعمال ضخمة هنا بما في ذلك تفديم إعلانات أو محتوى مدفوع ومراسلات تجارية ضمن تفاعلات الذكاء الاصطناعي".

لكن مع ذلك، أكد زوكربيرغ أن بناء ذكاء اصطناعي رائد هو مشروع أكبر من أي تجربة أخرى أضافتها الشركة لتطبيقاتها وأنها مسألة ستستغرق سنوات عديدة.

كما شدد على أن الشركة ستواصل العمل بكفاءة، لكنه أشار إلى أن تحويل الموارد الحالية إلى موارد للاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تنمية محفظتها الاستثمارية بشكل مفيد.

في السياق ذاته، صرح زوركبيرغ بأن الشركة شهدت تاريخياً العديد من التقلبات في سعر السهم خلال المرحلة التي تشهد الاستثمار في منتج جديد دون تحقيق دخل منه. 

وأشار في ذلك إلى الجهود السابقة مثل الفيديوهات القصيرة المعروفة بالـReels، وكذلك الـStories.

وعلى الرغم من خسائر سهم Meta في تعاملات ما بعد الإغلاق، إلا أنه ارتفع بنحو 40% منذ بداية 2024.

Meta أسهم الشركة استثمارات الإعلانات الرقمية الذكاء الاصطناعي

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