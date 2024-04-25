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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

لقاء وزير النقل
لقاء وزير النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع عقد بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتى تضم تحالف ( هاباج لويد ، يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا.) وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط) وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1   بميناء دمياط والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100% 

 تصل طاقة المحطة  الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا  وعمق 18 مترا. 
 

وقام بالتوقيع كل من خوان بابلو رئيس شركة دمياط اليانس ، وم. محمد محلب رئيس شركة الرواد وحضر مراسم التوقيع توم أكيلمن رئيس شركة يورجيت العالمية واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط

و أكد الوزير خلال فعاليات التوقيع على أهمية البدء الفوري في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف تلك الاعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع  أهميتها في المساهمة  في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتاً إلي أن  هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)، والذى سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. 

وأضاف ان هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، يدخل  ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي .

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