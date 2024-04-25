شريك تجاري رئيسي.. روسيا تكشف حجم واردات الحبوب والأغذية إلى الإمارات

صرح الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، بأن حصة الحبوب الروسية في إجمالي حجم الواردات إلى الإمارات العربية المتحدة تتراوح بين 30 و35%.

وقال تيريخين في تصريحات صحفية: "يعد توريد المنتجات الزراعية والأغذية الروسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المجالات الرئيسية، ونظراً لظروفها الطبيعية، تعتمد الإمارات كثيراً على المواد الغذائية المستوردة، وتصل واردات الغذاء إلى 90٪، وهذا يفتح إمكانيات صادراتنا الزراعية"، لافتا إلى أن حصة الحبوب الروسية في إجمالي واردات الإمارات الغذائية تبلغ حوالي 30-35٪.

وأضاف تيريخين أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لـ روسيا بين دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين زاد عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اقترب من 11 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.

وأشار الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، إلى أن الإمارات تعد منتجاً ومصدراً رئيسياً للنفط والغاز، حيث تبلغ حصة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي 30%.

وقال تيريخين: "هذا يفتح الإمكانيات أمام المنتجين الروس لمعدات النفط والغاز، وفي ظل استبدال الواردات، حقق منتجو معدات النفط والغاز لدينا تقدما جديا، مع وجود الطلب على معداتهم".