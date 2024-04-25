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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| «التجارة الدولية» تكرّم غرف دبي

صدى البلد

كرمت غرفة التجارة الدولية "غرف دبي" لدورها في تطوير "نظام تحول غرف التجارة"، والذي يهدف لتسريع مسار الابتكار لغرف التجارة حول العالم، ويوفر مرجعاً موثوقاً لغرف التجارة للتعامل مع المتغيرات ورفع المرونة والاستباقية في تلبية احتياجات أعضائها.

وقدّم جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، مؤخراً في مقرّ الغرفة بالعاصمة الفرنسية باريس، شهادة التكريم إلى سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأشاد بالجهود التي تبذلها غرف دبي لإحداث تحول جذري ومبتكر في آليات عمل غرف التجارة حول العالم.

ويعتبر "نظام تحول غرف التجارة"، الذي ابتكرته وطورته غرف دبي، وتم إطلاقه خلال مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي عقد في دبي عام 2021، أول نظام عالمي مبتكر يغير أنماط عمل غرف التجارة التقليدية، ويجعلها أكثر قدرة على مواءمة توقعات أعضائها ومجتمعات الأعمال مع المتغيرات والتحديات العالمية في المشهد الاقتصاد العالمي.

اقتصاد الامارات التجارة العالمية العاصمة الفرنسية باريس غرفة التجارة الدولية مدير عام غرف دبي

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