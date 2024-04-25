عيد العزة والكرامة..عصام هلال يهنىء الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تقدم النائب عصام هلال عفيفي،وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالتهنئة الي جموع الشعب المصري والقائد الزعيم عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء "عيد العزة والكرامة.



وقال هلال في بيان له: "في هذه المناسبة لابد أن نذكرها بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات، رؤساء مصر السابقين، الذين قادوا معركة الحرب والسلام والتحرير، وكذلك علماءنا وخبراؤنا والمفاوضين الذين شاركوا في معركة التحرير بالتحكيم.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وتابع النائب عصام هلال: "أن درس تحرير سيناء فيه من العبر والمواعظ لنا كشعب مصر الكثير فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم، ولابد أن نستخلص الدروس للمستقبل".

وأردف، "كل عام وشعبنا العظيم شعب مصر بخير وجيشنا العظيم بخير وانتصار وحامل راية أمن وانتصار مصرنا الحبيبة.. كل عام وكل قطرة دم أو عرق سالت و تسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا.. كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة... أما الشهداء فهنيئا لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن.. وندعو المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها الباسل من كل سوء".