عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد العزة والكرامة..عصام هلال يهنىء الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

عصام هلال ، عضو مجلس
عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب عصام هلال عفيفي،وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالتهنئة الي جموع الشعب المصري والقائد الزعيم عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء "عيد العزة والكرامة.


وقال هلال في بيان له: "في هذه المناسبة لابد أن نذكرها بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات،  رؤساء مصر السابقين، الذين قادوا معركة الحرب والسلام والتحرير، وكذلك علماءنا وخبراؤنا والمفاوضين الذين شاركوا في معركة التحرير بالتحكيم.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء".

 

وتابع النائب عصام هلال: "أن درس تحرير سيناء فيه من العبر والمواعظ لنا كشعب مصر الكثير فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم، ولابد أن نستخلص الدروس للمستقبل".

 

وأردف، "كل عام وشعبنا العظيم شعب مصر بخير وجيشنا العظيم بخير وانتصار وحامل راية أمن وانتصار مصرنا الحبيبة.. كل عام وكل قطرة دم أو عرق سالت و تسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا.. كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة... أما الشهداء فهنيئا لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن.. وندعو المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها الباسل من كل سوء".

عصام هلال عفيفي مجلس الشيوخ مستقبل وطن السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

كيف يستفيد الطالب من المنصات التعليمية الرسمية قبل الامتحانات؟|خبير تربوي يرد

الزمالك يطير إلى غانا على طائرة خاصة لـ مصر للطيران

مايا مرسي: العنف السيبراني تحدٍ عالمي يشكل حاجزًا أمام قيادة المرأة

قرار مهم من وزارة الصحة لتسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل

انتقادات واسعة لمحمد صلاح بعد الخسارة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 34305 شهداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ