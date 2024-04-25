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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم.. صور

إنارة
إنارة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

 كما تابع جهود رفع كفاءة الإنارة العامة بمركز بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، والتي شملت تركيب عدد من أعمدة الإنارة الجديدة ورفع المتهالكة لتحسين أداء منظومة الإنارة العامة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اعمدة الانارة الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين بالطرق والشوارع الرئيسية اللواء جمال نورالدين

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