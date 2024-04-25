ضبط فردي أمن وسائق لاتهامهم بسرقة شركتهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 2 فرد أمن بإحدى الشركات وسائق لاتهامهم بسرقة محل عمل المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق .

وكان رجال الأمن قد نجحوا في ضبط 2 فرد أمن بإحدى الشركات وسائق مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال إستقلالهم سيارة محمل عليها 30 ركائز شدادات معدنية و كمية من حديد التسليح "مجهولين المصدر" .

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من داخل الشركة محل عمل فردى الأمن، وسبق إرتكابهم واقعة سرقة (40 ركيزة شدة معدنية) من داخل موقع شركة مجاورة للشركة عملهما والتصرف فيهم بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وتم ضبطه حال إستقلاله سيارة وبحوزته (سلاح أبيض- 40 ركيزة شدادات معدنية) .