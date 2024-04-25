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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن الدمرداش : جامعة العريش من أهم قرارات تنمية سيناء

جامعة العريش
جامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن قرار إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية المهمة الخاصة بتنمية سيناء.

وأكد الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن التعليم شهد نقلة نوعية كبيرة في سيناء خلال العشر سنوت الماضية، مشيرا إلى أن هناك 37 مشروعًا تعليميًا، و6 جامعات تكنولوجية وأهلية وتحديث جامعات وبرامج علمية تتناسب مع سوق العمل والتقنيات الحديثة التي تناسب سوق العمل.

وأضاف أن العمل في جامعة العريش بدأ ب 5 كليات ووصلوا إلى 11 كلية الآن، وكانت البداية باستقبال 5 آلاف طالب ووصلوا ل 12 ألف طالب الآن، مشيرا إلى أن جامعة العريش تؤثر في المجتمع المحيط، خاصة أن كليات الجامعة غير نمطية ونابعة من احتياجات عملية، أي أنها كليات مفيدة على المستوي الإقليمي والمحلي.

جامعة العريش سيناء حسن الدمرداش التعليم العريش

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