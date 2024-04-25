الشرقية الأزهرية تعتمد 30 معهدا من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد

هنّأ الدكتور "السيد الجنيدي " رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معاهد المنطقة، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدارسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م عن الفصل الدراسي الأول.

أعرب رئيس المنطقه عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، مثمّنًا جهود القائمين على هذه المعاهد في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق التميز والجودة في جميع المجالات ، كما ووجه الشكر والتقدير لإدارة الجودة، والإدارة الهندسية، ورياض الأطفال، والتدريب، ومديري الإدارات التعليمية على ما بذلوه لتحقق هذا الاعتماد.

أكد "رئيس المنطقة" على أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية واستهدفت منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد ثلاثون معهد بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية ونجحت المنطقة في اعتماد جميع المعاهد المستهدفة.