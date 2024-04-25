على أتم استعدادنا.. تصريحات قوية لمدرب مازيمبي عن لقاء الإياب أمام الأهلي

شارك أحمد شوبير، تصريحات المدير الفني لمنتخب مازيمبي من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في إياب نصف النهائي الإفريقي.

وقال لامين نداي مدرب مازيمبي: “لم نقدم مستوى فني جيد في مباراة الذهاب ولكننا في كامل الاستعدادا لتقديم مباراة قوية في العودة رغم عاملي الأرض والجمهور”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة غداً على ستاد القاهرة الدولي.