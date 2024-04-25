أشرف صبحي يشكر وزير الطيران علي تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك لغانا

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا معربا عن خالص تمنياته لنادي الزمالك بالعودة بتذكرة الصعود إلي النهائي الإفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الابطال و الكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.



وشدد الوزير علي دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها باسم الدولة المصرية.