مجلس جامعة الإسكندرية يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بحث مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، استعدادات كليات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر لها نهاية شهر مايو المقبل لنحو 200 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، وتحديد مواعيد الامتحانات وفقاً لطبيعة الاختلاف بكل كلية.



وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة - وفقا لبيان - كليات الجامعة التي احتلت تخصصاتها الفرعية مراكز متقدمة عالمياً في تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024.



وكرم المجلس عمداء كليات الآداب والعلوم والطب والصيدلة والهندسة والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، حيث احتلت كلياتهم مراكز متقدمة في أكثر من تخصص فرعي.



ووافق المجلس على إطلاق أسماء أعضاء هيئة التدريس على مدرجات وقاعات كلياتهم أو معاهدهم، ممن تركوا أثراً ملموساً أو أحدثوا تطويرا في عهدهم ذو مرود واضح ومميز.



كما وافق على تخصيص مقر لمدرسة بمحافظة الإسكندرية تقوم كلية التربية بتشغيلها من مرحلة الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية من التعليم العام.



ووافق المجلس على تدريب 7 من أعضاء هيئة التدريس منتسبي جامعة إنجامينا بدولة تشاد في رحاب جامعة الإسكندرية.



ووافق المجلس من حيث المبدأ، على إنشاء برنامج ماجستير مهني في كيمياء مستحضرات التجميل بالتعاون بين كلية العلوم وكلية الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء ماجستير مهني في كيمياء الغذاء بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة.



كما وافق المجلس على إدراج مركز التميز لأبحاث الطب التجديدي ضمن المراكز التي يتم من خلالها التقدم لامتحان American Board Of Regenerative Medicine

ووافق المجلس أيضا على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Lovely Professional University بالهند، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية النوعية) وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ترقية 10 أعضاء من هيئة التدريس منم 7 إلى وظيفة أستاذ، و3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرسا، ومنح 46 درجة دكتوراه و 44 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.