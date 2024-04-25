عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ثمن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء اليوم الخميس .

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري

وأكد وزير الأوقاف - في بيان اليوم - أن مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري بل موضع تقدير كل شرفاء العالم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة إن المصريين جميعًا يحيون مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة تجاه أمننا القومي بصفة عامة، وسيناء بصفة خاصة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلفه في جميع مواقفه العظيمة في خدمة وطننا العزيز، والحفاظ على أمنه واستقراره وبنائه وإعماره.

السيسي الرئيس السيسي وزير الاوقاف مواقف الرئيس السيسي سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الإسكندرية يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ القليوبية يوجه باستغلال الجزر الوسطى وإقامة استثمارات توفر فرص عمل للشباب

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية

مشايخ سيناء: نقف خلف القيادة السياسية في حفظ أمن مصر واستقرارها

محافظ الغربية يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في المحلة خلال جولة ميدانية

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بميلاد الشاعر زين العابدين فؤاد .. غدًا

مديرية العمل بمحافظة أسيوط تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

رئيس جامعة حلوان: المشروعات الدولية بين الجامعات تعزز التعاون والمعرفة وتبادل الثقافات

ترشيحاتنا

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

لست مثيرة للجدل وجوزي طلقني بسبب فيلم.. تصريحات نارية لـ غادة إبراهيم| ماذا قالت؟

وفر باقة موبايلك.. استمتع بخرائط Google بدون إنترنت!

أعظم القربات في الحر الشديد.. الإفتاء تكشف عن صدقة ودعاء مستجاب

مساجد السعودية تستغيث من هذا الأمر .. وتدخل عاجل للسلطات

دعاء الهم والغم .. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

بالأحمر الجريء.. بوسي تثير الجدل من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

كيف تحمى نفسك من مشاكل الحر الشديد فى الصيف,, اعرف أهم النصائح

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ