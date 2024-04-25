ثمن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء اليوم الخميس .

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري

وأكد وزير الأوقاف - في بيان اليوم - أن مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري بل موضع تقدير كل شرفاء العالم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة إن المصريين جميعًا يحيون مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة تجاه أمننا القومي بصفة عامة، وسيناء بصفة خاصة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلفه في جميع مواقفه العظيمة في خدمة وطننا العزيز، والحفاظ على أمنه واستقراره وبنائه وإعماره.