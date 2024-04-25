نائبة: المصريون في الخارج يساهمون في دعم الاقتصاد المصري بقوة

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج يساهمون في دعم الإقتصاد المصري بقوة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتم عبر التحويلات ودعم أرهم في مصر.

وأضاف غادة عجمي، خلال لقاء لها لبرنامج "ًصناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن ملف المصريين في الخارج كان له أهمية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أنه من بين ذلك وجود برلمانيين في مجلس النواب يمثلون المصريين بالخارج، إضافة إلى وزارة الهجرة، والسفارات المصرية في الخارج.

وتابعت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المصريين في الخارج 14 مليون مواطن، ولهم دور فعال في دعم الإقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأزمات.